Jak zmienić polisę OC na lepszą?

Dzisiejszy rynek ubezpieczeń jest bardzo szeroki. Mamy możliwość skorzystania z różnych ofert. Klienci coraz częściej dostają bardzo korzystne propozycje, a także inne usługi, które są dodatkiem. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie jesteśmy zadowoleni ze swojego obecnego towarzystwa ubezpieczeniowego, a mimo to nie chcemy tego zmienić, ponieważ wydaje nam się to trudne i czasochłonne. Nie jest to jednak prawda. W jaki sposób zmienić polisę OC na lepszą?