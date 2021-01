Jak wygląda dziś dialog chrześcijańsko-żydowski?

W najbliższą niedzielę w Kościele katolickim w Polsce obchodzić będziemy 24. Dzień Judaizmu. Tego dnia Kościół chce przyglądać się relacjom, jakie łączą go ze wspólnotą żydowską, ale również przyglądać się samemu sobie w perspektywie wiary swoich „starszych braci”. O tym, jak wygląda dziś dialog pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem i pomiędzy polskimi katolikami a Żydami, w rozmowie z KAI, mówił bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego.

- „Dialog katolicko – judaistyczny jest bardzo ważny, gdyż wciąż musimy się wzajemnie poznawać. Z niewiedzy i ignorancji wynika wiele nieporozumień i uprzedzeń” – podkreśla duchowny.

Biskup pomocniczy warszawski przypomina, że przez wieki praktycznie nie istniał dialog pomiędzy Kościołem katolickim a wyznawcami Judaizmu. Zapoczątkował go Sobór Watykański II ogłaszając deklarację „Nostra aetate”. Po Soborze w Polsce dialog ten jednak wciąż był utrudniony przez trwający komunizm.

- „Dodatkowo II Wojna Światowa, Holokaust i zagłada społeczności żydowskiej, a także powojenne fale migracyjne Żydów – to wszystko stworzyło pewną świadomość nieobecności Żydów w Polsce. Tymczasem społeczność żydowska jest obecna, wprawdzie relatywnie dużo mniej liczebna w porównaniu z przeszłością, ale nadal obecna i zrzeszona w Związku Gmin Żydowskich oraz wielu organizacjach żydowskich, działających w naszym kraju” – mówi bp Markowski.

Obecnie, kiedy możemy realizować dialog z judaizmem, hierarcha zwraca uwagę na konieczność poznawania nie tylko tradycji i historii Żydów, ale również tego, w jaki sposób dziś oni żyją i wierzą.

Hasłem tegorocznego Dnia Judaizmu są słowa „Życie i śmierć” oraz fragment z Księgi Powtórzonego Prawa: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15). Dzień ten, jak podkreśla bp Markowski, ma zostać poświęcony wspólnej refleksji nad globalnym kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa.

- „Jak przeżywać te wydarzenia, jak odkrywać ich sens? W jaki sposób mogą one prowadzić nas do wewnętrznej odnowy, do nawrócenia, do odkrywania prawdy o człowieku albo najważniejszej prawdy – prawdy o Bogu? – ta wspólna refleksja z perspektywy chrześcijańskiej i judaistycznej może się przyczynić do wzajemnego ubogacenia” – mówi hierarcha.

W Polsce dialog katolików z Żydami, zauważa biskup, wyraża się przede wszystkim we wspólnej pielęgnacji historii obecności Żydów w Polsce i dbaniu o wspólne dziedzictwo. Wpisuje się w to m.in. obchodzenie rocznicy wyzwolenia Auschwitz – Birkenau. Odbywają się również wspólne wydarzenia natury intelektualnej i duchowej.

W tym roku gospodarzem Dnia Judaizmu jest diecezja warszawsko-praska. Ze względu na pandemię koronawirusa, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach można będzie za pośrednictwem portalu informacyjnego Salvenet.

kak/KAI