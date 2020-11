Jak wybrać smartfon dla siebie? Poradnik dla kupujących telefon

Jesteś na etapie wymiany telefon na nowy? Poszukiwania idealnego modelu nie są łatwe, bo na rynku wybór ofert jest naprawdę spory. Przy zakupie warto więc sugerować się swoimi potrzebami, dostępnym budżetem oraz oczekiwaniami względem aparatu. W podjęciu decyzji na pewno pomocne okażą się porównywarki internetowej oraz opinie klientów. Co wybrać na tej podstawie?

Wyposażenie telefonu

Przy zakupie trzeba dobrze zapoznać się z wyposażeniem telefonu, jego oprogramowaniem, pamięcią operacyjną rozdzielczością aparatu, wytrzymałością baterii oraz wieloma innymi parametrami. Mają one realny wpływ na komfort korzystania z telefonu, a także wpływają na jego cenę. Co jest ważne w tym obszarze?

- Jakość wyświetlacza – najlepiej, jeżeli jest to wersja OLED gwarantująca głębię kolorów i odpowiedni kontrast,

- system operacyjny – najpopularniejszy jest Android oraz iOS,

- procesor i pamięć RAM – najczęściej spotykane są obecnie wydajne procesory 8-rdzeniowe (Kirin, Exynos, MediaTek, Qualcomm Snapdragon) oraz pamięci operacyjne w przedziale 2GB do 8GB,

- aparat fotograficzny – mogą być pojedyncze, podwójne, a nawet potrójne, średnio przyjmuje się, że dobre zdjęcia powstają na urządzeniach o matrycy 12 megapikseli oraz świetle w przedziale f/1.5-f/2.4,

- bateria – wytrzymała bateria zapewni Ci wielogodzinny dostęp do Internetu. Dlatego warto sięgać po modele, których nie trzeba ładować każdego dnia. Pojemny akumulator 4100 mAh to coraz częściej standard, a nierzadko można też znaleźć modele z baterią 5100 mAh,

- akcesoria dodatkowe – wejście na słuchawki lub możliwość podłączania akcesoriów za pośrednictwem bluetooth pozwala na korzystanie z telefonu na wielu płaszczyznach.

Cena zakupu to nie wszystko

Wiele osób przy zakupie telefonu sugeruje się wyłącznie jego ceną. To ważne, aby zmieścić się w założonym budżecie, ale warto wziąć też pod uwagę późniejsze koszty związane z eksploatacją. Te czynniki uwzględnia porównywarka telefonów, w której znalazły się setki modeli dostępnych obecnie w sprzedaży. W zestawieniu znajdziesz ceny smartfonów kupowanych w sklepie (na kartę) lub sprzedawanych w salonach (na abonament). Dowiesz się z nich, z jakimi kosztami musisz się liczyć na etapie eksploatacji aparatu.

Ile średnio wydajemy na nowy telefon?

Posiadanie telefonu o dobrych parametrach, który będzie niezawodny w użytkowaniu a przy tym designerski i tani w utrzymaniu to marzenie każdego. Ile więc trzeba średnio zapłacić za aparat, który spełni Twoje oczekiwania? Ceny modeli z średniej półki zaczynają się już od 500 złotych – np. Xiaomi Mi 10T. Jednak musisz mieć na uwadze, że są to telefony wyposażone w kartę pamięci o mniejszej pojemności oraz wyprodukowane ze słabszych komponentów. Dokładając drugie tyle możesz dostać telefon z 8-rdzeniowym procesorem oraz aparatem o rozdzielczości 32Mpix. Przykładem jest choćby Huawei P40 Pro+.

Jeszcze wyższe ceny oznaczają zazwyczaj jeszcze lepszy design i wyposażenie. Flagowcami pozostają oczywiście modele marki Apple, jednak za iPhone’a trzeba zapłacić nawet 5000 złotych. Użytkownicy tych urządzeń zapewniają, że warto.

Design aparatu

Producenci urządzeń elektronicznych dobrze wiedzą, że klienci baczną uwagę przywiązują do designu telefonów. Właściwie na tej podstawie wyrabiają sobie pierwsze wrażenie o produkcie i decydują o tym, czy w ogóle warto je wziąć do ręki. Choć wygląd nie jest najważniejszy to imponujące ekrany o przekątnej ponad 6 cali i wąskich ramkach, lustrzane obudowy czy inne detale przykuwają wzrok. Mogą też świadczyć o komforcie korzystania ze sprzętu, a także jego odporności na działanie czynników zewnętrznych.

Zastanawiasz się, jak wybrać smartfon dla siebie? Poradniksłuży pomocą. W takich zestawieniach przybliżane są czytelnikom najważniejsze parametry urządzeń z wyjaśnieniem, dlaczego są one takie ważne dla komfortu pracy i zabawy. Jednocześnie znajdziesz w nich porównanie modeli i przegląd produktów, które obecnie cieszą się największą popularnością.