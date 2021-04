Jak w kalejdoskopie! Suchoń jednak dołącza do Polski 2050

Sytuacja w opozycji zmienia się co chwila niczym w kalejdoskopie. Dziś rano informowaliśmy, że Mirosław Suchoń nie zasili wbrew doniesieniom szeregów Polski 2050. Teraz jednak Szymon Hołownia poinformował, że do transferu rzeczywiście doszło.

Do Polski 2050 dołącza poza Suchoniem także samorządowiec Grzegorz Nowosielski, jak i Wanda Brociek ze Stowarzyszenia 2050.

Wcześniej Michał Kobosko informował:

„Były spotkania i rozmowy władz Polski 2050 z posłem KO Mirosławem Suchoniem o ewentualnym transferze, ale na razie nie potwierdzamy dołączenia tego polityka do naszego koła parlamentarnego”.

„Na razie” nie trwało zbyt długo. Dziś po godzinie 11 Szymon Hołownia poinformował o nowych transferach.

Suchoń komentując dołączenie do Ruchu Polska 2050 powiedział:

„To wielki zaszczyt dołączyć do Ruchu Polska 2050, ale i wielkie zobowiązanie. Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050”.

dam/PAP,Fronda.pl