Jak Tusk ograniczył prawa Polski na rzecz Rosji

Tylko DUDA2020! 10.6.20 18:43

Tak swoją drogą to dlaczego nie ma przepisów na mocy których Tusk byłby pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie straty, które wyrządził Polsce?

Skoro na jego nieudolności traciliśmy 50 miliardów rocznie to powinno to mieć swoje konsekwencje. To są w końcu ogromne szkody wyrządzone nam wszystkim.

Podobnie w Warszawie, jeśli Trzaskowski doprowadził Warszawę do sytuacji w której mówi się że za chwilę władzę w mieście przejmie komisarz to i tu powinny być jakieś przepisy które można będzie zastosować.

Spółki wymagają od prezesów uzyskania pokwitowania za sprawowany czas władzy.