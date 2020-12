Jak oświetlenie kościoła pomaga nam w modlitwie?

Sami budujemy swoją relację z Bogiem, jednak istnieją pewne elementy, które mogą nam w tym pomóc. Zarówno wystrój kościoła, jak i jego oświetlenie buduje wizerunek świątyni i mają wpływ na nasze zaangażowanie w modlitwę. Sprawdź jak oświetlenie kościoła, może nam w niej pomóc.

Oświetlenie kościoła a modlitwa

Czwartego dnia Bóg stworzył jasność i oddzielił ją od ciemności. Jasność w Biblii jest synonimem dobra, odzwierciedla samego Boga. Religijne obrazy często ukazują Jezusa emanującego jasnym światłem, które jest nośnikiem boskiej miłości. Dlatego światła nie może zabraknąć również w świątyni. Kościół stanowi najczęściej dużą przestrzeń, którą niełatwo jest oświetlić, a w świątyni każdy detal ma religijny wyraz. Dlatego szkoda przeoczyć zdobienia, obrazy, sztukaterie czy figury, by nie pozbawić się przypadkiem cennego przesłania.

Będąc w kościele, warto zwrócić uwagę, że częścią najjaśniejszą jest ołtarz, bo to właśnie tam, w tabernakulum znajduje się ciało Chrystusa. Ksiądz głoszący Słowo Boże rozsyła światło na wiernych uczestniczących w nabożeństwie. Modlitwie sprzyja jednak półmrok, a dochodzące do wiernych oświetlenie jest jak łaska Boża docierająca do ław. Do oświetlenia kościoła dedykowana jest barwa biała ciepła. Pomaga się ona zrelaksować, uspokaja, ułatwia zebranie myśli i sprawia, że czujemy się w pełni skupieni na rozmowie z Bogiem.

Jakie lampy do kościoła?

Tak jak w każdym pomieszczeniu, najważniejsze jest oświetlenie główne. Najczęściej są to żyrandole, ponieważ to eleganckie lampy, które nadają pomieszczeniu szlachetności. Szczególnie polecane są żyrandole Ideal Lux, ponieważ odznaczają się dostojnym charakterem i elegancją godną świątyni. Przykładem może być żyrandol Ideal Lux Cortina, który swoim stylem nawiązuje do starodawnego oświetlenia, a złoty kolor jest znakiem rozpoznawczym królów, a kościół to w końcu przedsionek Królestwa Bożego. Kościół dobrze nadąża za współczesnym światem jednocześnie nieporzucając własnych doktryn. Tak samo nadążać musi styl i oświetlenie kościoła, więc uwspółcześniona wersja lampy sufitowej z upodobnionymi do świec źródłami światła jest najlepszym wyborem.

Żyrandol Ideal Lux Cortina

Oświetlenie jest więc naszym sprzymierzeńcem w modlitwie. Pamiętajmy jednak, że żaden przedmiot materialny nie wpłynie na naszą relację z Bogiem tak jak nasza wiara i zaangażowanie.