Jak kształtować pamięć o zmarłych i czy ona kształtuje nas? Posłuchaj

Tematem audycji Konrada Wojtyły na antenie Radia Szczecin była pamięć o przeszłości. Listopad jest czasem, kiedy szczególnie myślimy o tych, którzy już odeszli, zarówno w wymiarze osobistym i rodzinnym, jak też w wymiarze narodowym. „Czy to my kształtujemy pamięć o przeszłości, czy ona nas kształtuje?” – to pytanie, z którym zmierzyli się goście Konrada Wojtyły. A jednym z nich był ks. prof. Andrzej Kobyliński, który zauważa, że jako Polacy charakteryzujemy się szczególną troską o tę pamięć.

Tegoroczne święta listopadowe przeżywamy inaczej niż zawsze. Ze względu na pandemię koronawirusa nie gromadzimy się na cmentarzach i miejscach pamięci.

„Myślę, że poradzimy sobie z tym wyzwaniem, gdy chodzi o troskę o nasze groby. Wiele osób już było na cmentarzach i przygotowało to, co było do przygotowania. Natomiast pozostaje wymiar duchowy, nasze emocje, nasze uczucia” – mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński.

- „W tym czasie powracamy w naszej pamięci do tego, co się łączy z osobami, które od nas odeszły. Pamięć to jest pewnego rodzaju rozmowa z naszą przeszłością. Z naszą przeszłością osobistą, rodzinną, ale także z naszą przeszłością narodową, państwową. To jest właśnie taki szczególny czas w naszym kalendarzu. Bardzo czcimy naszych zmarłych, nasze cmentarze mają swoją specyfikę” – dodaje.

Duchowny podkreśla, że cechą charakterystyczną dla naszego społeczeństwa jest troska o pamięć o zmarłych, o cmentarze i to wszystko, co łączy się z pamięcią osobistą oraz narodową o przodków.

Odpowiadając na pytanie, jak powinniśmy właściwie przeżywać pamięć, prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość Andrzej Łazowski podkreśla, że w wymiarze osobistym i pamięci o zmarłych bliskich, bardzo ważną rolę odgrywają emocje oraz kwestia akceptacji lub nieakceptacji śmierci. „Jesteśmy śmiertelnikami i rodzimy śmiertelników”, dlatego musimy dorosnąć do akceptacji prawdy o tym, że nasi bliscy odchodzą.

- „Każdy z nas niesie bagaż pamięci swoich przodków. Jesteśmy pomostem między przeszłością a przyszłością” – zauważa. A pamięć o przeszłości jest nam niezbędna, abyśmy kształtowali pozytywną przyszłość.

Ks. prof. Kobyliński przywołuje myśl Susanny Tamaro z jej książki „Idź za głosem serca”, w której podkreśla ona, że „śmierć naszych bliskich boli nas, dotyka nas, jest dla nas ciężarem, nie tyle z powodu nieobecności naszych bliskich, ile z powodu tego, co między nimi a nami nie zostało powiedziane”:

- „We wspominaniu naszych bliskich dotykamy czegoś niezwykle istotnego, co może nas boleć, w kontekście tego, co może kiedyś chcieliśmy naszym bliskim powiedzieć, a tego nie uczyniliśmy. Warto o tym zdaniu pamiętać w kontekście śmierci i wspominania naszych bliskich, którzy odeszli” – mówi.

Audycji „Pamięć o przeszłości” możemy wysłuchać na portalu Radia Szczecin.

kak/radioszczecin.pl