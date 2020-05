Jak informuje portal businessinsider, Szymon Hołownia włożył kilkadziesiąt tysięcy złotych w zwiększenie popularności swojego profilu na Facebooku

JS 14.5.20 9:11

Hołownia wypadł dobrze w debacie prezydenckiej bo był odpowiednio wyszkolony przez tvn do prowadzenia programów dla gawiedzi. To ich kandydat, kandydat lewaków, to wilk w owczej skórze. On chce pomieszać naukę Jezusa z naukami tego świata a to jest jak mieszanie krystalicznie czystej wody z szambem, nawet gdyby to była kropelka. Po kropelce poleje się kolejna i cały strumień szamba i wszystko do wylania się nadaje.

Króluj nam Chryste nie Hołownio

Pozdrawiam