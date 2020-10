Jachira i Nitras wykluczeni z obrad. Komisja zajmie się ich sprawą jeszcze dzisiaj

Dziś o godzinie 14:30 ma się rozpocząć posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Chodzi o zachowanie Sławomira Nitrasa oraz Klaudii Jachiry.

Komisja ma jeszcze dziś zająć się sprawą wykluczenia parlamentarzystów z obrad Sejmu. O zwołanie komisji zwrócili się klubowi koledzy deputowanych. Jak poinformował szefujący komisji Kazimierz Smoliński z PiS:

„Zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie wykluczeni mogą się odwołać do Prezydium Sejmu. Sprawa trafia do zaopiniowania do Komisji Regulaminowej”.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu sprzyjające protestom aborcjonistów posłanki podeszły w pewnym momencie do ławy poselskiej, w której siedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Skandowano między innymi „hańba” oraz „to jest wojna”. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zmuszony był wezwać Straż Marszałkowską. Funkcjonariusze oddzielili ławy poselskie PiS od grupy posłów opozycji. Wykluczył też Klaudię Jachirę i Sławomira Nitrasa z obrad.

dam/PAP,Fronda.pl