Jachira będzie miała kłopoty? Jest zawiadomienie do prokuratry

qwerty 26.9.19 11:17

Ależ skuteczna jest ta Jachira. Codziennie po kilka wpisów o niej. Spać przez nią nie możecie. Ależ was prawda w oczy kole, ale wam za skórę zalazła. Bo wy jesteście tak maluczcy że byle drwinka was zabija. Wy jestescie jak taki mały chłopczyk

- Mamo bo oni sie ze mnie smieją. Buuuu. Pójde do prokuratury.

Człowiek na poziomie nic sobie z głupich żartów nie robi.

Ale cóz wy. Wy jestescie na to za głupi, za słabi za mięccy