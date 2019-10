Jacek Sasin: Trwa ofensywa środowisk LGBT. Chcą przebudować model rodziny w Polsce

Jacek Placek 1.10.19 22:02

Widzę, że w Polsce jest wielu ludzi, którzy do swojego istnienia potrzebują wroga. Bez wroga czują się chyba samotni, a że ani Rosjanie ani Niemcy nasi historyczni wrogowie dziś nie kwapią się wcale do okazywania wrogości, to trzeba znaleźć wroga zastępczego. W ten sposób mała grupa ludzi, których jedyną "winą" jest to, że kochają się inaczej niż większość społeczeństwa kreowana jest na wroga nr.1 Polski i Polaków. Smutne jest to, że Polacy łykają to całe szczucie na LGBT. To może doprowadzić w końcu do jakiejś tragedii, ale wtedy oczywiście nie będzie się żaden polityk poczuwał do odpowiedzialności, za nastawianie jednych Polaków przeciwko drugim.

Ja chyba żyję w jakiejś innej Polsce bo wcale nie widzę zagrażającej mi "ofensywy LGBT". Na razie jedyne co mi zagraża to rosnące ceny, małe wynagrodzenie oraz niepewność tego jak będą się toczyć sprawy gospodarki i czy nie dojdzie do jakiegoś załamania jak w 2008 r.