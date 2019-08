Jacek Sasin: Planujemy kolejne obniżki podatków

„Jesteśmy zdecydowani, żeby Polacy mieli mniejsze obciążenia podatkowe, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach Polaków, robimy to konsekwentnie i będziemy robić to w dalszym ciągu”.

Przypomniał również, że 1 sierpnia w życie weszła ustawa dotycząca „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia. Od 1 października z kolei PIT dla wszystkich pracujących Polaków obniżony zostanie z 18 do 17 proc.

„Przypomnę że wcześniej bardzo mocno został również obniżony podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw, to było rzeczywiście imponujące obniżenie najpierw z 19 proc. do 15 proc., a potem z 15 proc. do 9 proc. To jest rzeczywiście ogromna ulga dla tej drobnej polskiej przedsiębiorczości”.