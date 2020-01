Jacek Sasin: Okrągły stół ws. sądów mija się z celem

Sano 30.1.20 11:45

PIS pod hasłem "reforma" chce wstawić swoich sędziów aby rozkraść ten kraj. Boja się też, że jak stracą władzę to będą po sądach chodzić. Duda i Szydło, Kempa za złamanie art 10 konstytucji. Antek za rozwalenie WP. Berczyński za uwalenie pprzetargu. Kurski za TVP. PFN za dziwne umowy na miliony dolarów. GetBack, KNF, Chrzanowski, Glapiński, SKOKI, Banaś, Kamiński. Dlatego tak bardzo prą w kierunku swoich sądów. Prości ludzie myślą, że to jakaś reforma ale sami siebie zapytajcie co się zmieni? No właśnie...