Jacek Ozdoba: Trzaskowski szykuje skok na kieszenie warszawiaków. To uderzy w rodziny wielodzietne

Władysław 14.5.20 12:46

Ile razy trzeba powtarzać, że syn współpracowników SB, podstarzały cherubinek, R.Trzaskowski, został oddelegowany (tak, bo wybory to fikcja) przez swoją lożę masońską w jednym celu - przyspieszenia lewackiego "marszu przez instytucje". Do 2024 roku zalecenia WHO dotyczące lewackiego formowania dzieci w wieku 0-4 i dalej mają zostać wdrożone we wszystkich w-skich szkołach i placówkach pedagogicznych. To tyle. Mądrej głowie dość po słowie, a tzw. lemingi i tak nie pojmą.