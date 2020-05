Józef Piłsudski do Polaków: Historię swoją piszcie sami...

Józef Piłsudski już 11 listopada 1918 roku, przestrzegał, że "niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze". Już w listopadzie 1918 roku nazywany był powszechnie "ojcem polskiej wolności", ponieważ nawet jego najwięksi przeciwnicy nie mogli zakwestionować, że to on jak nikt inny utorował Polakom drogę do 11 listopada. Piłsudski, jak wiadomo, nie pozostawił żadnego formalnego testamentu. Z jego myśli, rozkazów, sentencji, publikacji i przemówień można jednak wybrać najważniejsze, ponadczasowe myśli, które dla nas współczesnych są drogowskazem. Tak uczynił Józef Szaniewski, który popełnił najlepsze studium o naszym Marszałku pt. "Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy".