Izraelski pisarz: Wyprawy młodych Żydów do Auschwitz powinny rozpoczynać się w Berlinie

Pierwszymi obozami koncentracyjnymi Europy były w XX w. obozy Gułagu sowieckiego

gdzie dokonywała się 'r e e d u k a c j a elementu wrogiego nowemu społeczeństwu'.



Naziści -nazwa używana jako skrót od Nationalsocialistische -NaSi- JUŻ w latach

po 1939 a nawet wcześniej nawet -



UKRADLI pomysł obozów reedukacji od Stalina.



Stąd p a r o d i a tezy Karola Marksa: 'Arbeit Macht Frei'. Parodia 'Pracy która czyni Wolnym'



Przypomnę, że zdaniem Marksa wolność w sensie dziejowym - heglowskim - ludzie

zawdzięczają p r a c y bowiem to PRACA stworzyła metafizycznego -esencjalnego

(C)złowieka. Odkrycie tego faktu i praw z nim związanych uważał Marks za swoje (i Hegla) największe osiągnięcie teoretyczne. Nazywa ją różnie, czasem praktyką czy wymianą z przyrodą.



