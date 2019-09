,,ISIS jeszcze nie umarł, chrześcijanie cierpią''

Jeżeli ktoś uważa, że fundamentalizm islamski skończył się wraz ze zwycięstwem nad Państwem Islamskim w Iraku i Syrii, to jest w wielkim błędzie. ISIS jeszcze nie umarł – powiedział dyrektor włoskiej sekscji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, komentując obecną sytuację w Burkina Faso.

Alessandro Monteduro wezwał do wzięcia udziału w kampanii, której celem jest wsparcie formacji seminarzystów tego afrykańskiego kraju. „Nowi kapłani są absolutnie potrzebni dla tamtejszego Kościoła, aby wesperzeć i dać nadzieję tym odważnym wspólnotom wiernych, prześladowanym przez ekstremizm islamski”.

Sytuację w Burkina Faso opisuje ordynariusz tamtejszej diecezji Fada N’gourma, położonej we wschodniej części kraju, szczególnie narażonej na ataki dżihadystów. Konsekwencją ich działalności i stosowanej przez nich przemocy jest m.in. ogromna liczba uchodźców, którym Kościół stara się pomóc. Schronienie znaleźli w szkołach, w salach lekcyjnych, ale w związku z tym nie może się rozpocząć nowy rok szkolny.

Bp Pierre Claver Malgo przyznał, że w ostatnich latach obserwuje się wzrost fundamentalizmu islamskiego i trudno wytłumaczyć to zjawisko. Jedno jest pewne – stwierdził – chcą przejąć kontrolę nad całym Sahelem. Opisując brutalne ataki dżihadystów, podkreślił, że zawsze zmuszają oni wiernych do porzucenia wiary i przejścia na islam. Do tego dochodzą także znieszczenia i profanacje chrześcijańskich symboli religijnych, a także kościołów i kaplic.