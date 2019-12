Indianka ,,katechizuje'' biskupów Pachamamą

matis89 30.12.19 15:42

Co się wydarzy tego ks. Daniela nie wyjaśnia. Podaje konkretne wydarzenie i od tego wydarzenia 1290 dni. Bergoglio Fałszywy Prorok i jego ludzie wstawili do Kościoła Jezusa ,,obrzydliwość spustoszenia'' 7.10.2019. I licząc od tego przepowiedzianego wydarzenia prorok Daniel mówi o 1290 dniach. Czyli wypada to 18 kwietnia 2023. Data znamienna bo to trzeciego dnia po Niedzieli Miłosierdzia Bożego.



Na pewno nie jest to data paruzji bo tej nie zna nikt, a tutaj Słowo Boga mówi konkretne wydarzenie i od niego 1290 dni co można łatwo obliczyć. Może to data ujawnienia antychrysta, ale myślę że on ujawni się wcześniej. A może to data Ostrzeżenia czyli globalnego nawrócenia od Boga na ostatnią walkę z antychrystem...