Impeachment Donalda Trumpa coraz bliżej?

Dotyczą one nadużycia władzy oraz obstrukcji prowadzonego przez Kongres śledztwa. Głosowanie całej Izby zaplanowano na przyszły tydzień.

Za postawieniem Donaldowi Trumpowi zarzutów nadużycia władzy w sprawie Ukrainy i obstrukcji Kongresu głosowało 23 Demokratów, przeciwko było 17 Republikanów. Do formalnego postawienia prezydenta w stan oskarżenia konieczne jest jeszcze głosowanie całej Izby. Planowane jest ono na przyszły tydzień.

Jest jednak mało prawdopodobne by Senat uznał Donalda Trumpa za winnego stawianych zarzutów i usunął go ze stanowiska. Potrzeba bowiem do tego 2/3 głosów a Demokraci w Senacie nie mają nawet zwykłej większości.