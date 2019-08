Ile zarabia ksiądz arcybiskup?

CoRokuKlerKatolickiOkradaBudżetPolskiNaMiliardy 24.8.19 17:13

To efekt fali irlandzkich porządków w Polsce!

Arcy-klero-pierdzioch czuje się zobligowany do rozmowy o mamonie.

Jeszcze rok temu nikt nie ośmieliłby się szeregowemu kleruchaczowi z podlaskiego zadupia zadać pytania, ile ma z pasożytowania na kato-ciemnocie.

Dziś takie pytanie stawia się kleruchowi ze złotego pałacu!

Oczywiście - on jeszcze nie musi się przyznać do kwot, jeszcze na luzie lawiruje, zamienia uczciwe rozliczenie w facecję, w prześmiewcze bredzenie o sutannie i "wydarzeniach ewangelizacyjnych".

Ale niedługi jest czas, kiedy będzie musiał wyspowiadać się z każdej złotówki, która wpadnie mu w chciwe łapska. Z każdego kęsa, który przeżre za tę darowaną złotówkę.