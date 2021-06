Ideologia LGBT na Euro 2020. Tomaszewski: UEFA się ośmieszyła

Jan Tomaszewski skomentował w rozmowie z „Super Expressem” wczorajszą porażkę Niemiec w meczu z Anglią i odejście Joachima Loewa. Były reprezentant Polski odniósł się również do promowania ideologii LGBT w ramach tegorocznych Mistrzostw Europy.

Tomaszewski podkreśla, że wczorajsza porażka Niemiec wcale go nie zaskoczyła. Przekonuje, że wynik mógłby być inny, gdyby Joachim Loew wcześniej odszedł ze stanowiska trenera reprezentacji. Rozmówca „Super Expressu” przyznaje przy tym, że cieszy go przegrana Niemiec.

- „Bardzo się cieszę, że Niemcy przegrali. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. UEFA zezwoliła na polityczne aspekty, gdy Manuel Neuer, najlepszy bramkarz świata, zademonstrował swoje przywiązanie do pewnej opcji niemalże politycznej. Tylko dlatego, że jest to Niemiec, to nie został ukarany. Widocznie Niemcom wolno więcej. UEFA wydając oświadczenie, że jest to różnorodność, ośmieszyła się”

- stwierdził.

kak/se.pl, DoRzeczy.pl