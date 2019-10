I znowu STRAJK! Broniarz podał datę

JS 2.10.19 11:07

Doprawdy głupszego zarządu ZNP nie było chyba w historii Polski !!! Za rządów PO-PSL kiedy to państwo nasze było rozwalane w drugiej kadencji, zamknięto 1146 szkół, zwolniono 47 tyś nauczycieli, oni ani pisnęli, że ŹLE SIĘ DZIEJE w naszym państwie !!! A nauczyciele ? Drudzy głupio-mądrzy !!! Tacy inteligentni a nie zauważyli jak ktoś podcina gałęzie na drzewie Polska, a na jednej z nich oni siedzą ??? Gdyby nie wielka praca, walka Prawicy i RKW z wrogami Polski, dzisiaj pod koniec 3 kadencji zamknięto by kolejnych kilka tyś szkół i już chyba ze 100 tyś nauczycieli pakowałoby walizki i jechało na zmywaki za granicę.Nie tylko oni by jechali ale i policjanci, pielegniarki, wojskowi, kolejarze, górnicy, strażacy, straż miejska......

Takiej Polski chciało ZNP dla was nauczyciele. ZNP to agenda POKO.

A teraz znowu chcą politycznie zaatakować uczniów. To jest szantaż, terroryzm.

Pozdr.