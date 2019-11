I to są słowa księdza?! Lemański: Kościół jest dla wielu brudnym partnerem

katolik 2.11.19 14:25

ludzie jeden z drugiego biora przykład i mówia,ze odchodzą od Kościoła. Dlaczego , tacy bo swojego rozumu jedno z drugim nie ma ,tylko jak gesi ida sznurem . Do Koscióla chodzi się dla JEZUSA CHRUSTUSA. jak tego nie pojeliscie na religii ani nie wynieśliście z domu ,to nie ma się co dziwic,ze normalnego rozumu tacy ludzie nie mają,a potem jak coś powiedzą albo zrobią na złośc Kościółowi ,to myślą,że sa mądrzy