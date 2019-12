I to jest sukces! Polskie służby udaremniły gigantyczny przemyt kokainy

Polskie służby udaremniły ogromny przemyt narkotyków. Mowa o ok. dwóch tonach kokainy z Kolumbii. Jej czarnorynkowa wartość wynosi ponad 2,3 mld zł. Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej poinformował o akcji celników.

Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa udaremniły próbę przemytu ok. 2 ton kokainy z Kolumbii. Szef rządu podkreślił, że była to jedna z największych udaremnionych prób przemytu narkotyków do Polski w ostatnich trzydziestu latach.

"Udaremniliśmy największy przemyt w historii ostatnich wielu lat. Co do wartości, to pewnie największy przemyt w historii co najmniej ostatnich 30 lat"-powiedział w piątek Morawiecki. Jak dodał, "od łez, tragedii, złamanych życiorysów i śmierci" udało się w ten sposb uratować nie tylko wielu Polaków, ale i Europejczyków.

"Dlatego, że wart ok. 2 mld zł przemyt z Kolumbii dotyczył ok. 2 ton kokainy i odbywał się poprzez specjalne mechanizmy. Udało się to udaremnić dzięki bardzo skutecznym działaniom Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji"-mówił premier. Funkcjonariusze przejęli ogromne ilości nielegalnego towaru w gdyńskiej bazie narkotykowej. Policjanci z CBŚP zamknęli natomiast fabrykę kokainy, a także magazyn narkotykowy w Wielkopolsce.

Szef polskiego rządu wyjaśnił, że grupa przestępcza składała się z czterech Kolumbijczyków, co najmniej dwóch Polaków oraz jednego Irańczyka.

"Jestem bardzo wdzięczny funkcjonariuszom CBŚP i wszystkim pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów, którzy działając w tak profesjonalny sposób, wyjątkowo sprawnie zdekonspirowali i rozbili tę grupę przestępczą"-podkreślił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier ocenił, że państwo powinno zawsze o krok wyprzedzać przestępców i tak właśnie było w tym przypadku.

"Wykorzystaliśmy również najnowszą technologię, żeby ten największy przemyt w historii III RP ujawnić i uniemożliwić. Międzynarodowe grupy przestępcze należą do najlepiej zorganizowanych, więc profesjonalizm pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji jest tym większy i tym bardziej mogę powiedzieć: możemy spać spokojnie, ponieważ państwo jest silne i sprawne wobec silnych i sprawnych przestępców oraz grup przestępczych, a wyrozumiałe wobec słabszych"-powiedział polityk. Morawiecki wyraził także dumę ze służb, których profesjonalizm jest na najwyższym, "co najmniej europejskim, jeśli nie światowym" poziomie.

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl