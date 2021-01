Hybrydowa wojna z państwem

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o Sebastianie Pitoniu i Góralskim Vecie. Jak można dowiedzieć się z wypowiedzi Pitonia, Covid do „przyjemna choroba”, Winą za obecną sytuację obarcza rząd, a jego wypowiedzi wzbudziły wiele konferencji w mediach i nie tylko.

- Mówi, że COVID-u nie ma, że to wszystko lipa? Cóż, nie komentuję poglądów religijnych, mogę tylko czekać na nawrócenie. Jeśli uważa, że jego interes jest ważniejszy niż życie ludzkie, powinien pierwszy umrzeć – powiedział dla portalu TVP Info wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Jak dalej ocenia prof. Gut, narracja Pitonia na temat koronawirusa jest „socjotechniczną operacją”, a diagnozy są „w znacznej części lipne”.

Z kolei poseł PiS Arkadiusz Mularczyk zwrócił uwagę, że w wypowiedziach Pitonia można dostrzec elementy walki hybrydowej z państwem.

- Pojawiają się też różne ekstremalne teorie spiskowe, najprawdopodobniej tworzone przez służby obcych krajów w celu destabilizacji społeczeństwa, podważania zaufania do państwa i rządu. To obserwujemy we wszystkich krajach świata – powiedział poseł PiS.

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, Miłosz Motyka stwierdził natomiast:

- Wielu przedsiębiorców stoi przed tragicznym wyborem: śmierć ich biznesów, często rodzinnych, budujących lokalną gospodarkę, albo walka. Próbują walczyć, bo rząd nie jest dzisiaj ich sojusznikiem. Myślę, że jest to jednoznaczny sygnał do rządu, by wreszcie zaczął pomagać przedsiębiorcom.

mp/portal tvp info