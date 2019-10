'Huzia na Józia' w Platformie? 'Młode wilki' podgryzają Schetynę

„Wtedy mówiłeś, że Ewa Kopacz jako człowiek honoru będzie wiedziała, co zrobić, i ja to zrobiłam. Ty doskonale wiesz, co powinieneś zrobić”-pisze "Newsweek", przytaczając słowa europosłanki PO. Z kolei rozmówca Renaty Grochal, znany poseł partii Schetyny ocenił, że wybory parlamentarne "zrobiły prawybory w PO".

"To nie jest przypadek, że Grzegorz Schetyna przegrał we Wrocławiu, w swoim mateczniku, z posłanką PiS z trzeciego szeregu.Nasi wyborcy chcą zmiany pokoleniowej. Do mnie od niedzieli dzwonią ludzie i mówią: Musicie mieć jaja, co macie do stracenia? Albo odsuniecie Schetynę od władzy w Platformie, albo się od was odwrócimy"-cytuje rozmówcę "Newsweek". Renata Grochal opisuje m.in. posiedzenie klubu PO we wtorek 15 października. Posłowie otrzymali SMS-y z zaproszeniem podpisane przez Grzegorza Schetynę, zamiast, jak zwykle szefa klubu czy sekretarza. Kiedy parlamentarzyści przyszli na miejsce spotkania, lidera PO tam nie było.