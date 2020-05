Hołownia: Trzaskowski to nie kandydat na prezydenta

"TOTALNI" w FAZIE AUTODESTRUKCJI. 17.5.20 15:31

To co dzieje się obecnie w Polsce najbardziej trafnie charakteryzuje ten cytat:



"Świat nie może wyjść ze zdziwienia, patrząc na Polskę. To jest jedyny kraj, w którym udręczona brakiem władzy opozycja robi wszystko by być aresztowana, a krwawa junta rządząca dwoi się i troi by do tego nie doszło."



Ustalę autora tej rewelacyjnej oceny. Ona jak na dłoni wskazuje obłąkanych "totalnych" psycholi, usiłujących zarazić swoją schizofrenią Polaków przyglądających się z ironią jej poczynaniom.