Hołownia: szczepią ludzi na potęgę tylko po to, żeby móc ich do wyborów przygotować w odpowiednim czasie

Polska realizuje program szczepień jako jeden z wyróżniających się krajów na świecie. Prawem opozycji oczywiście jest krytykować i wytykać błędy rządzącym, ale coraz więcej pojawia się z po pierwsze wulgaryzmów, a po wtóre – nawet teorii spiskowych.

- Mi się wydaje, że Kaczyński wcale nie będzie musiał czekać na Gowina. Jak już się im ustabilizują szczepienia… Teraz szczepią ludzi na potęgę tylko po to, żeby móc ich do wyborów przygotować w odpowiednim czasie. Dobrze, że szczepią, oczywiście, że dobrze, natomiast jedno z drugiego też może wynikać. Złożą mnóstwo obietnic wyborczych. Ludzie w wakacje pewnie trochę poluzują, tak, jak to było w ubiegłym roku i może będzie wcześniejsze kryterium, że tak powiem. My też musimy być na to gotowi - powiedział Hołownia.

Wygląda na to, że lider swojej partii być może też uwierzył w czipy w szczepionkach. Czy powiąże to jeszcze z technologią 5 G i może UFO? Czekamy …

mp/facebook/niezalezna.pl