Hołownia przyjął już biseksualną posłankę Lewicy. Kolejna Spurek czy Jachira?

Szymon Hołownia krok po kroku rozwiewa wątpliwości co do swojego nowego tworu politycznego. Jego nowy „ruch obywatelski” miał walczyć z „partyjnością”, tymczasem teraz zbiera posłów z innych partii, aby jeszcze za tej kadencji utworzyć koło poselskie. Hołownia zdobył uznanie jako katolicki pisarz i dziennikarz, dlatego niektórzy sądzili, że w swojej aktywności politycznej będzie bronił katolickich wartości. Temu, że tak nie będzie dał, kolejny dowód, przyjmując w swoje szeregi posłankę Lewicy deklarującą swój biseksualizm.

- „Żeby rzeczywiście w Sejmie budować coś na taką skalę, na jaką byśmy chcieli, chcielibyśmy mieć co najmniej koło, czyli troje posłów. Zależy nam, żeby być obecnym w parlamencie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi” – mówił Szymon Hołownia w Polsat News. Podkreślił, że obecnie trwają rozmowy z wieloma politykami dotyczące ich przyłączenia się do „Polska 2050”.

Wczoraj media informowały, że posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek rezygnuje z członkostwa we Wiośnie Roberta Biedronia, aby dołączyć do nowego ruchu Szymona Hołowni.

- „Bardzo cieszymy się z tego, że Hanna Gill-Piątek zdecydowała o dołączeniu do Stowarzyszenia Polska 2050, inicjując w ten sposób tworzenie trzeciego filaru naszego ruchu. Zasilając swoją wiedzą naszą głowę, a wrażliwością nasze serce, stała się naszymi pierwszymi rękoma, czyli siłą polityczną, aktywną w parlamencie. Haniu, gorąco witamy Cię na pokładzie!” – napisał dziś na Twitterze polityk, z entuzjazmem ogłaszając transfer posłanki Lewicy.

Hanna Gill-Piątek jest zadeklarowaną biseksualistką. Nie w jej orientacji rzecz jasna problem, a w tym, w jaki sposób o niej mówi. Wszak była już posłanka Lewicy to aktywna propagatorka ideologii LGBT i to z takiej właśnie wrażliwości tak cieszy się Hołownia.

O jego nowym ruchu przy samym starcie można już powiedzieć dwie rzeczy, nie będzie on ani „obywatelski”, ani nie będzie miał nic wspólnego z dawną katolicką działalnością Szymona Hołowni.

- „Szymon Hołownia powoli zbiera żołnierzy do swojego ideologicznego wojska. Widać, że idzie szeroko. Jego mentalny synkretyzm jest w stanie pomieścić wszystko, jak przystało na reprezentanta Kościoła Otwartego. Łączy życie sakramentalne z pochwałą ideologii LGBT+ i milczącą akceptacją profanacji” – komentuje Marzena Nykiel na łamach portalu wPolityce.pl.

Kto będzie kolejnym posłem, który zdecyduje się przejść do „Polska 2020”? Pytany o sprawę przez portal tvp.info.pl poseł Robert Telus przyznaje, że nie zdziwiłby się, gdyby była to Klaudia Jachira bądź np. europosłanka Sylwia Spirek.

- „Kim jest Hołownia? Bardzo mocno promuje się jako katolik, chrześcijanin, człowiek Kościoła, a teraz tak bardzo idzie w lewą stronę. Skoro przyjmuje posłów Lewicy, Wiosny Biedronia, takich poglądów, to zastanawiam się, kto to jest, kto go opłaca. Człowiek, który powołuje się tak często na Jana Pawła II i Biblię, nie zakłada klubu prawicowego, tylko mocno lewicowy” – mówi Telus.

