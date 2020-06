Hołownia: ,,Pozabijamy własne dzieci''

5.6.20 15:57



Dzisiejsza "Warszawska Gazeta", str. 36, art.:"Stefan Czarniecki to "zbrodniarz wojenny"!"Adwokaci" zaporoskich zbirów plują w Sejmie na polskiego bohatera."



Fragment:

"W pierwszy dzień wiosny wpłynęła sejmowa interpelacja nr 3463 - do ministra edukacji narodowej - w sprawie błędów w podręcznikach do nauki historii...



Grupa posłów z partii Wiosna Biedronia i z SLD wytyka ministrowi edukacji błędy w podręcznikach. Posłowie: Marek Rutka, Hanna Gill Piątek, Monika Falej, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic Katarzyna Ueberhan, Maciej Kopiec, Robert Oracz i Paweł Krutul...



W swoim zapale "zatroskani" dochodzą do Stefana Czarnieckiego - męża opatrznościowego w czasach potopu szwedzkiego, niekwestionowanego bohatera narodowego z czasów I Rzeczypospolitej, jednego z trzech wymienionych po nazwisku w naszym hymnie narodowym (obok Dąbrowskiego i Napoleona). Piszą autorytatywnie:

"Według podstawy [programowej] Stefan Czarniecki jest 'bohaterem', a nie był bohaterem, ale zbrodniarzem wojennym"!

Nawet antypolska propaganda rosyjska w czasach zaborów - tak boleśnie ukazana w powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace" - nie pozwalała sobie na takie opinie o hetmanie Czarnieckim".



Ps.

Wygląda na to, że wg. pedalstwa w Hymnie Polski czcimy zbrodniarza:

"Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze."