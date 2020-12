Hollywoodzka aktorka została ,,aktorem’’. Coming out znanej gwiazdy

Znana z takich produkcji jak „Incepcja” czy „Juno” kanadyjska aktorka Ellen Page oświadczyła, że jest osobą transseksualną i czuje się mężczyzną. Wcześniej aktorka określała siebie jako homoseksualistkę. Światowe media piszą o odważnym kroku „aktora” i ważnym geście dla środowiska LGBT.

Pierwszy coming out aktorki miał miejsce w 2014 roku. Wówczas Ellen Page wyznała, że jest lesbijką.

- „Mam obowiązek być wyoutowaną teraz, ponieważ mam dostęp do zasobów. Do terapeutów, ochrony i wsparcia. Ale rzeczywistość jest taka, że wielu ludziom może grozić poważne niebezpieczeństwo” – mówiła aktorka jeszcze w 2019 roku.

- „Myślę na przykład, że byłoby dla mnie bardzo szkodliwe, gdyby ktoś wyoutował mnie wcześniej. Kiedy miałam 20 lat, ktoś napisał artykuł z nagłówkiem: 'loteria seksualności Ellen Page' […] Nigdy nie dotknęłam kobiety publicznie, dopóki nie skończyłam 27 lat. Byłam przygnębiona i bardzo niespokojna” – dodała w rozmowie z „The Guardian”.

Teraz 33. letnia aktorka zmieniła imię w swoich mediach społecznościowych na Elliot i zakomunikowała, że jest transmężczyzną.

- „Cześć, przyjaciele, chcę się z wami podzielić informacją, że jestem trans, moje zaimki to on/oni i nazywam się Elliot. Czuję się szczęśliwy, że to piszę. Być tutaj. Dotrzeć do tego miejsca w moim życiu. Czuję ogromną wdzięczność dla niesamowitych ludzi, którzy wspierali mnie w tej podróży. Nie potrafię wyrazić, jak niezwykłe to uczucie, gdy wreszcie kocham tego, kim jestem na tyle, aby podążać za sobą” – czytamy na Instagramie gwiazdy.

kak/film.wp.pl