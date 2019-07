Holenderski naukowiec: Król Lew to faszysta!!!

Według holenderskiego naukowca, oglądając remake kultowej już animacji wytwórni Walta Disneya z 1994 r., "uczymy się współczuć lwom, które są faszystowskimi przywódcami". Taką tezę Dan Hassler-Forest postawił w artykule na łamach "The Washington Post". Profesor przestrzegał w tekście przed nowym filmem. Według naukowca, "Król Lew" (nawiązujący zresztą do dramatu Williama Szekspira "Hamlet") szerzy białą supremację, a co więcej-" oferuje nam faszystowską ideologię pisaną na dużą skalę”.