Holandia również zgłasza wadliwe maseczki z UE

Komisja Europejska poinformowała dziś, że po Polsce drugi kraj zgłosił swoje wątpliwości odnośnie jakości maseczek medycznych, przekazanych w ramach unijnego mechanizmu kryzysowego. Teraz zastrzeżenia zgłasza Holandia. W związku z tym KE zdecydowała się na zawieszenie kolejnych dostaw, aż do czasu wyjaśnienia sprawy.

KE zwróciła się do wszystkich krajów, które otrzymały maseczki, aby przesłali jej analizy przekazanych produktów. W oparciu o te analizy ma zostać podjęta decyzja o dalszych krokach.

-„Jeśli będzie to konieczne, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki prawne” – oświadczył Keersmaecker.

Swoje zastrzeżenia co do jakości maseczek zgłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak stwierdził, nie posiadają one certyfikatu CE, a po przeprowadzonych badaniach okazało się, że nie spełniają żadnych norm.