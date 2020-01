Hiszpania w krytycznej sytuacji!

W tym kluczowym momencie dla Hiszpanii: „Módlcie się za Hiszpanię! Jesteśmy na początku nowego roku i znajdujemy się w Hiszpanii w krytycznej sytuacji, która jest prawdziwym zagrożeniem dla jej przyszłości. Wiele będzie zależeć od tego, co stanie się w tych dniach. To, co mówię, nie jest ani retoryką, ani sterylnym dramatem (...) Jest to czas kluczowy i krytyczny” - napisał kard. Antonio Cañízares. Wskazał, że na początku nowego roku zawsze patrzymy w przyszłość z nadzieją. Staje „przed nami tak wiele trosk, cierpień, radości i nadziei, a my wznosimy nasze oczy ku Bogu i modlimy się z ufnością”. Panująca obecnie sytuacja w kraju budzi jednak szczególny niepokój w mocno podzielonym społeczeństwie. Scenę polityczną zdominowała skrajna lewica, kataloński separatyzm i lewacki populizm. Nowy rząd zapowiada m.in. legalizację eutanazji, wprowadzenie ustawy o godności zwierząt, odejście od ekonomii wolnego rynku i pozbawienie Kościoła katolickiego wszelkich przywilejów.

Dlatego „padając na kolana przed wszystkimi gorąco proszę, aby od dzisiaj modlić się za Hiszpanię we wszystkich kościołach dopóki niepewna przyszłość, którą teraz żyjemy nie wyjaśni się. Proszę, aby modlitwy były wznoszone specjalne w intencji Hiszpanii, aby na wszystkich Mszach i w klasztorach życia kontemplacyjnego modlić się intensywnie za Hiszpanię. Sytuacja jest pilna i nagląca. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Módlcie się z ufnością do Boga. Módlcie się także w domach” – pisze w swym liście kard. Cañízares.



bz/vaticannews.va/ Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania