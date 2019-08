Heiko Maas: Może i ukradłem, nawet mi wstyd. Ale nie oddam!!!

"Chciałbym prosić rodziny zabitych i rannych, chciałbym prosić naród polski o przebaczenie. Wstyd mi za to, co Niemcy, działając w imieniu Niemiec, wyrządzili Polsce. Wstyd mi też, że wina ta po wojnie była zbyt długo przemilczana" - powiedział dosłownie Maas.

"Z punktu widzenia prawnego ta sprawa jest dla Niemiec zamknięta" - dodał, odnosząc się do reparacji.