,,Hańba!’’. Trump wezwał Bidena do dymisji

„Czas, aby Joe Biden zrezygnował w hańbie za pozwolenie na to, co wydarzyło się w Afganistanie” – przekonuje były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Po decyzji Joe Bidena o wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu władzę w kraju przejęli Talibowie, którzy wczoraj dotarli do Kabulu i opanowali pałac prezydencki. Sytuacja jest dramatyczna, w całym kraju panuje kryzys humanitarny, a tysiące Afgańczyków próbuje uciec za granicę. Wobec tych wydarzeń Donald Trump zaapelował do Joe Bidena, aby ten podał się do dymisji.

- „To nie powinno być nic wielkiego, ponieważ nie został legalnie wybrany”

- stwierdził były prezydent.

- „To, co Joe Biden zrobił z Afganistanem, jest legendarne. Będzie to jedna z największych porażek w historii Ameryki!”

- podkreślił.

W swoim oświadczeniu Trump krytycznie odniósł się również do sytuacji epidemicznej, gospodarczej i energetycznej oraz postawy administracji Bidena wobec imigrantów.

W sobotę Joe Biden, broniąc swojej decyzji przekonywał, że amerykańska obecność w Afganistanie przez ostatnie 20 lat była nie do przyjęcia. Przypomniał też, że obejmując urząd odziedziczył po swoim poprzedniku umowę zawartą z talibami, w myśl której wojska USA miały opuścić Afganistan 1 maja 2021 roku.

kak/Sky News, DoRzeczy.pl