Hańba! Rektorzy uniwersytetów przeciwko wolności słowa

Iza 26.9.19 10:45

Jakich to nadzwyczajnych praw, które nie wynikają z Konstytucji RP domaga się LGBT? Rzeczpospolita gwarantuje każdemu obywatelowi równe prawa. LGBT chce zawiera związków małżeńskich (równe prawa w życiu osobistym, jak osoby hetero), wolności sumienia,prawa do informowania o stanie zdrowia partnera i do decydowania o pochówku, prawo do dziedziczenia wspólnego majątku, np: mieszkania, firmy, prawo do adopcji dzieci drugiej strony. Co jest w tym strasznego???? Gdzie tutaj niszczenie rodziny, czy wartości???? Wręcz przeciwnie to wzmacnianie rodziny i relacji międzyludzkich.