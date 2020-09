Gwałt na nastolatce i szokujący wpis Korwina. Sobolewski: Cham przekroczył wszelkie granice!!!

Szokujące słowa Janusza Korwin-Mikkego. Komentując wyrok sądu ws. gwałtu na 14-latce stwierdził: „Jeśli nie krzyczy, to widać tego chce”. Niezwykle ostro komentuje wpis polityka Krzysztof Sobolewski z PiS

Jak już informowaliśmy wczoraj, wrocławski Sąd Apelacyjny uznał, że nie doszło do gwałtu na 14-latce, z którą uprawiał seks jej daleki krewny. 26-letni mężczyzna został skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu. Korwin-Mikke komentując sprawę i wpisy w mediach społecznościowych napisał:

„P.Gajcy zwariował. To kryterium działa od 6000 lat!! Jeśli nie krzyczy, to widać tego chce. Jak bez tego odróżnić ofiarę - od dziewczyny, która owszem, chętnie.... ale potem oskarża o gwałt, bo boi się taty? To jakiś ruch WPM - White Pussy Matters; możliwość dowolnych oskarżeń”.

Odpowiadając na ten szokujący wpis Krzysztof Sobolewski stwierdził:

„Jeśli kiedyś istniały jakiekolwiek granice dla tego chama to właśnie zostały przekroczone”.

Zadał też pytanie Konfederacji:

„[…] to jest oficjalne stanowisko w kwestii szacunku dla kobiet, które zostały okrutnie skrzywdzone?”.

Odpowiadając na Twitt Korwina, Robert Winnicki stwierdził:

„Fundamentalnie się z panem nie zgadzam i uważam tę opinię za bardzo szkodliwą Panie Januszu”.

Jeśli kiedyś istniały jakiekolwiek granice dla tego chama to właśnie zostały przekroczone, czy to jest pogląd wszystkich posłów @KONFEDERACJA_ , to jest oficjalne stanowisko w kwestii szacunku dla kobiet, które zostały okrutnie skrzywdzone? #pytamboniewiem https://t.co/xwlhtLqMK6 — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) September 16, 2020

Fundamentalnie się z panem nie zgadzam i uważam tę opinię za bardzo szkodliwą Panie Januszu. — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) September 16, 2020

dam/twitter,Fronda.pl