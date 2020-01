,,GW'' znowu mąci. Twierdzi, że TK orzeka pod dyktando PiS

robaczek 2.0 30.1.20 11:55

CZY MOZE CHODZI O ODKRYCIE TOWARZYSKIE JAROSLAWA????







no jak śmią!!!!!





;]





jarek sie z nia spotyka i umawia na wyroki ale tylko patriotycznie!!!





tak ze tego ; ]







ale wy fajnie jestescie!!1



dobrowalonie z siebie blaznów robicie ;]



no fajne to to!! ;]



wierni jak psy!!! do konca!! i ani kroku w tyl!!! chu... ze siedzimy w g... po uszy!! to nasze goo i nikt nam nie bedzie mówił jak z niego wyjsc!! nam tu dobrze!!! patriotyczne polskie gów... wszka to jest!!!!