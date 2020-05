,,GW’’ promuje akcje szkalującą prof. Łukasza Szumowskiego

Urszula 29.5.20 13:37

W każdym kłamstwie trochę prawdy. Szumowski to żadna świętość i żaden autorytet z chwilą kiedy przytulił wraz z bratem miliony państwowej kasy. Co do walki z koroną to też nie wzbudza zaufania. Rośnie liczba zakażonych, a PiS twierdzi, że maleje.