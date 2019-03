Groził prezydentom miast. Planował też zamach na Sejm!

28-letni mężczyzna z Krakowa, który usłyszał już zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych pod adresem prezydentów miast przyznał się też do planowania zamachu na Sejm – ustalili śledczy.

Informacja ta została potwierdzona przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, która bada sprawę. Obecnie mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące gróźb karalnych kierowanych pod adresem funkcjonariuszy publicznych w celu wymuszenia ich rezygnacji oraz przygotowywania się do usunięcia Sejmu jako konstytucyjnego organu państwa przez gromadzenie niebezpiecznych przedmiotów, które mogły mieć charakter militarny, a także oszustwo na szkodę osoby prywatnej na kwotę poniżej 6 tys. złotych.

Prok. Mirosława Kalinowska-Zajda z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformowała, że z wyjaśnień Przemysława M. wynika, że to nie Sejm był dla niego celem samym w sobie i liczył się z możliwością pozbawienia go życia w trakcie takiej akcji. Nie potrafił jednak do końca wyjaśnić motywów, którymi się kierował.