Grozi nam biologiczna katastrofa i śmierć Wisły! A Platforma sobie kpi!

Maria Blaszczyk 29.8.19 20:31

Halo!!!

Ten kolektor, co uległ awarii, to uruchomiono 7 lat temu!

Przedtem go nie było. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zrzucano do Wisły - tak jak teraz.

Nikt nie twierdzi, że to dobrze, że się zepsuł. Ale na miłość boską, żyliśmy przed 2012, przeżyjemy czas naprawy tego kolektora.