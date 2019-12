Grodzki tłumaczy się z ,,łapówki''. ,,Wręczył w prywatnym gabinecie''

Mirek 20.12.19 9:07

No to teraz pan psor Grodzki ma kłopotek . No bo jednak łapówkę przyjął w prywatnym gabinecie ale operację za ten wziątek przeprowadził w szpitalu państwowym .......... no bo chyba nie w prywatnym gabinecie . mam nadzieję że wyjdą jeszcze inne sprawy . Nie wierzę że pan psor dorobił się takiego majątku z pensyjki .