Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o skierowaniu do Senatu RP wniosku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Świadkowie twierdzą, że miał on przyjmować korzyści majątkowe w związku z leczeniem pacjentów w szpitalu Szczecin-Zdunowo, którym kierował obecny marszałek. „Nie wykluczam, że pan Marszałek Grodzki sam zrezygnuje z immunitetu” – informuje senator PiS Jan Maria Jackowski.

W rozmowie z serwisem niezalezna.pl dodał:

„Myślę też, że pan Marszałek się sam wyłączy z brania udziału w tej procedurze, jako osoba decydująca o niej, czyli jako Marszałek Senatu”.

Prokuratura Krajowa informowała w swoim komunikacie między innymi:

„Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych – w latach 2006, 2009 i 2012 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł – lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w marcu 2012 r. Tomasz Grodzki przyjął 7 000 zł od żony starszego mężczyzny chorującego na nowotwór za osobiste przeprowadzenie operacji”.

dam/niezalezna.pl,pk.gov.pl