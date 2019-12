Grodzki chce pozwać ,,Gazetę Polską''. Tomasz Sakiewicz: Nie damy się zastraszyć!

Tadeusz 2.12.19 11:23

Sakiewicz to ten co dostał 5 mln na portal internetowy? który jest do zrobienia przez zwykłego studenta informatyki za sześciopak piwa? Proszę nie bać się Grodzkiego, podatnicy się znowu rzucą na Pana. Ważne aby walczyć z wrogami PIS.