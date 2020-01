Grodzki chce łamać konstytucję?! Adam Bielan ostro o planach marszałka Senatu

On zapewne jedzie pochwalić się ile łapówek nabrał za leczenie. Ale jeśli będzie pluł na Polskę i polski rząd to spodziewam się że PiS i tak nic nie zrobi by go ukarać. Ile to już przestępców lewackich chodzi po wolności? Ilu plujących na nasz kraj jest bezkarnych? Żadnej reakcji PiSu nie ma.

