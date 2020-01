Grodzki będzie pozywać dziennikarzy. Wzywa na pomoc ABW

Urszula 7.1.20 11:37

Takie to są dowody na łapownictwo marszałka Grodzkiego. Jeśli nazwę świnią tych co Grodzkiego nazywają złodziejem i łapówkarzem to obrażę świnie. Ale pisowski motłoch i tak będzie szczekał po swojemu bo nie chodzi o prawdę, ale o to aby Grodzkiego oczernić.

Pismatoly! Nawet jeśli będziecie mówili prawdę, w co mocno wątpię, to i tak wam nie uwierzą.



"Propozycja pięciu tys. zł. łapówki w zamian za fałszywe oskarżenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o korupcję. O tym, że nieznany mężczyzna chciał przekupić byłego pacjenta profesora Grodzkiego doniosło Radio Zet. Tomasz Grodzki na konferencji prasowej zaprezentował nagranie, na którym wypowiada się jego były pacjent. To jego miał próbować przekupić "pracownik szpitala". Mec. Jacek Dubois, pełnomocnik Grodzkiego ocenił, że miało miejsce "fabrykowanie dowodów" przeciwko marszałkowi Senatu.