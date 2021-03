Gróbarczyk: Tusk mówił, że na ten tunel pieniędzy nie ma. Pokazaliśmy, że Polskę jednak stać!

„Dla nas rzeczą oczywistą jest, że obietnice, które zostały złożone w 2007 r. przez Jarosława Kaczyńskiego, zostały dotrzymane. Tunel jest tak istotną i oczywistą rzeczą, że powinien być poza dyskusją” – powiedział w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 Marek Gróbarczyk.

Wiceminister infrastruktury odnosząc się do kwestii tunelu mającego połączyć wyspy Uznam i Wolin przypomniał słowa Donalda Tuska, który przekonywał że Polska nie ma takich pieniędzy. Dodał:

„Chcieliśmy powiedzieć, że Polskę jednak stać na ten tunel i on jest teraz budowany”.

Jak zaznaczył minister:

„Mamy tutaj ewidentny wyraz indolencji poprzedniego rządu, niechęci, a przede wszystkim celowego zablokowania rozwoju infrastrukturalnego. A to przede wszystkim swobodny dostęp do tej części Polski, to przede wszystkim bezpieczna droga, ale też w szerszym wymiarze - to jest ostatni obszar Polski, który nie był połączony z całą przeprawą polską”.

dam/PR24,Fronda.pl