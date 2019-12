Greta Thunberg jak... Pawlik Morozow? Zaskakujące porównanie byłego posła

Borzena Dekiel 28.12.19 21:40

DLATEGO POLSKA UPADA. W MEDIACH ZAMIAST POKAZAĆ JAKIEGOŚ NAUKOWCA, ARTYSTĘ, CZY ODKRYWCE, TO W DOBRYCH GODZINACH POKAZUJE SIE JAKIEGOŚ PAJACA, ZNANEGO WŁAŚCIWIE Z JEDNEJ WYPOWIEDZI NA TEMAT MICHALCZEWSKIEGO I TYLE.



Tacy ludzie robią kariery i żyją kosztem podatników, przykre to, ale to wina mediów. Gdyby nie media to nigdy nikt by o nim nie usłyszał.