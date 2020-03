Greta Thunber miała koronawirusa?

Greta Thunber napisała we wtorek na Instagramie, że nie została poddana testom na koronawirusa, ale sądzi, że prawdopodobnie była nim zakażona. Z tego względu, jak pisze, ostatnie dwa tygodnie spędziła w izolacji, pozostając w wynajętym mieszkaniu.

-„Około 10 dni temu zaczęłam odczuwać pewne objawy, dokładnie w tym samym czasie, co mój ojciec, który podróżował ze mną z Brukseli. Czułam się zmęczona, miałam dreszcze, bolało mnie gardło i kaszlałam. Mój tata miał te same objawy, ale dużo silniejsze, miał też gorączkę. W Szwecji nie można się przetestować na Covid-19, chyba że potrzebuje się pilnej pomocy medycznej. Wszyscy, którzy źle się czują, słyszą, że mają zostać w domach i odizolować się. W związku z tym nie zostałam poddana testom na Covid-19, ale jest wysoce prawdopodobne, że go miałam, biorąc pod uwagę połączenie objawów i okoliczności” – napisała.